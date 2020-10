ABC: técnico preocupado com jogadores contundidos Departamento médico do clube está movimentado. Dos sete, apenas um cumprirá suspensão. Técnico se mostra preocupado com situação.

A escalação do ABC para o jogo de domingo para enfrentar o Santa Cruz, no estádio Iberezão, depende, principalmente, do Departamento Médico do alvinegro. Nada menos que sete jogadores estão machucados e não tem sua escalação garantida para o confronto da terceira rodada.



A exceção é o lateral Simão, que foi expulso no jogo contra o ASSU e não enfrenta o tricolor do Traíri. Mesmo assim, ele está no DM com problemas no joelho. Os demais atletas que estão sob cuidados médicos são: Tiago Cardoso, Rodriguinho e Marcos Paraná (todos com lesões na coxa); Raniere e Fabiano (lesionados no tornozelo) e Sandro com problemas no dorso do pé.



O técnico Heriberto da Cunha se mostrou preocupado com a situação e disse que vai aguardar até o treinamento do sábado (14), véspera da partida, para ver qual será o time titular. "Vou esperar para saber se algum deles vai ter condições de jogo e pensando em que maneira montar o time", declarou.



Ele ressalta que o "momento é delicado" para se ter tantos jogadores com risco de ficarem fora de um jogo importante como o de domingo (15). Com relação a contratações, o treinador alvinegro frisou a dificuldade em trazer atletas neste momento. "A maioria dos que mantivemos contato preferem disputar campeonatos estaduais com certa visibilidade", comentou.