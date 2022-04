Caso Maisla: principal suspeito tem prisão preventiva decretada Decisão da juíza Mariana Melo Martins saiu no sábado (16). Osvaldo Pereira Aguiar encontra-se custodiado na penitenciária de Alcaçuz.

A juíza Mariana Melo Martins decretou a prisão preventiva de Osvaldo Pereira Aguiar, principal suspeito do assassinato e esquartejamento da estudante Maisla Mariano dos Santos, 11.



A decisão da magistrada saiu no sábado (16) e o suspeito, que foi preso na quarta-feira na casa de familiares em Redinha, encontra-se custodiado na penitenciária estadual de Alcaçuz desde a sexta-feira (15).



Ele já tinha sido detido anteriomente por policiais militares logo depois do desaparecimento de Maisla, mas foi liberado na delegacia de plantão da zona Norte sob alegação de falta de provas que o incriminassem.



A delegada Adriana Shirley Caldas, responsável pela investigação deste caso, manteve as diligências durante o fim de semana com objetivo de apurar mais informações que ajudem na elucidação do crime brutal que vitimou a garota de 11 anos.