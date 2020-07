Cônsul da Suécia: Morte de turista mancha imagem do RN na Europa

Fred Carvalho Cônsul da Suécia acredita que turismo na Pipa será prejudicado pelo assassinato

na manhã desta segunda-feira (2) e ressaltou: “Será difícil voltar a convencer os nórdicos a irem para o Estado”.“Lamento muito o que aconteceu com esse turista. Vínhamos fazendo um trabalho muito bom de divulgação desse destino, mas agora tudo foi acabado. A ida de nórdicos para o Rio Grande do Norte com certeza será prejudicada devido a esse assassinato”, declarou o cônsul.Sérgio Lobo, que também é cônsul da Suécia na Paraíba e em Pernambuco, cobrou mais investimentos públicos em segurança. “Nós fazemos um trabalho muito difícil de divulgação do destino e pecamos por um detalhe. A Pipa, no Rio Grande do Norte, e Porto de Galinhas, em Pernambuco, são exemplos claros disso. Falta investimento em segurança pública. Falta policiamento preventivo”.O cônsul disse que ainda neste domingo (1º), dia do assassinato, entrou em contato com o delegado Ronaldo Gomes, do Setor de Inteligência da Polícia Civil potiguar, para ter detalhes do crime e saber de como estão as investigações.“Ele me disse que a polícia está perto de prender os suspeitos. Tomara que realmente consiga para dar uma resposta aos demais turistas e para a família do Gert Björn”, falou.Sérgio Lobo disse Gert Björn chegou ao Rio Grande do Norte em um voo charter na segunda-feira (23) e seguiu direto do aeroporto Augusto Severo para o Porto do Sol Village Hotel, na Pipa. Todo o translado e o custeio de Gert Bjorn e da mulher dele, Ann-Christin Olsson, estavam inclusos no pacote turístico comprado por ele.A mesma operadora de turismo que trouxe o casal será encarregada de fazer o translado do cadáver de volta pra Suécia. Ainda não se sabe quando o corpo será levado para Estocolmo, capital sueca.