Funcionários do SAAE de Ceará-Mirim suspendem greve Servidores aceitam proposta da Prefeitura e voltaram ao trabalho nesta quarta-feira; salários atrasados serão pagos parceladamente.

Os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Ceará-Mirim aceitaram proposta feita na terça-feira (17) pelo prefeito Antônio Peixoto e decidiram voltar ao trabalho. O prefeito propôs o parcelamento em oito vezes do décimo-terceiro salário e dos vencimentos de dezembro de 2008, a partir do final deste mês.



A primeira parcela dos salários deixados em atraso pela administração anterior será efetuada, segundo a diretoria do SAAE, até o próximo dia 30. Nesta quarta-feira (19), os funcionários da autarquia municipal receberam os salários referentes a março. Desde janeiro, de acordo com compromisso firmado pelo prefeito, os funcionários do órgão estão recebendo os salários em dia.



Ainda segundo a diretoria do SAAE, os funcionários já começaram a voltar ao trabalho, mas a completa normalização dos serviços só deverá ocorrer a partir de quinta-feira (19).



Além do pagamento dos atrasados, a Prefeitura de Ceará-Mirim busca normalizar as operações do SAAE, fornecendo melhores condições de trabalho aos funcionários. Três pregões presenciais foram realizados desde a semana passada para a compra de tubos e conexões, material elétrico e motores e bombas submersas visando a melhoria do sistema de abastecimento.