Exposição, feira de arte e intervenção comemoram o Dia do Artista Plástico

O Dia do Artista Plástico continua sendo comemorado na capital potiguar com a abertura da exposição Memória na Galeria de Artes da Fundação Capitania das Artes (Funcarte) neste sábado (9), às 19h.Apesar do nome, a mostra revela a arte contemporânea de um coletivo de artistas e ficará aberta à visitação até 20 de maio.Outro evento será a Feira de Artes Visuais em frente à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), também no sábado (9).As obras expostas serão vendidas por, no máximo, R$ 50 como forma de incentivar a comercialização da arte.O paulista Rafael Beznos participará da Feira projetando imagens da cidade que podem ser modificadas pelos participantes, o que lhes permite fazer intervenções urbanas.Já estão andando pelas ruas de Natal os ônibus com busdoors (janela traseira do ônibus) de releituras de artistas natalenses das obras de Moura Rabello.Seis veículos foram reservados para homenagear o artista plástico enquanto outros quatro serão grafitados no largo da rua Chile em uma intervenção, a partir das 16h do sábado.Foram contemplados um 13 (Redinha - Ribeira); um 1117 (Gramoré - Ribeira); dois 08 (Redinha - Campos); dois 75 (Parque das Dunas - Ribeira); dois 77 (Parque dos Coqueiros - Mirassol); um 79 (Parque das Dunas - Mirassol) e um 81 (Vila Verde - Ribeira).