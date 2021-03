Para Nélter, eleições atrapalham relação entre Executivo e Legislativo

Gabriela Duarte Nélter Queiroz fala da dificuldade de relacionamento entre Executivo e Legislativo no Estado.

Ele criticou a atuação de Gustavo Carvalho (PSB), secretário do Gabinete Civil e deputado estadual, sugerindo que os projetos de parlamentares ganham celeridade no Governo apenas quando beneficiam o secretário. Gustavo Carvalho é pré-candidato a reeleição. As declarações de Nélter foram feitas durante entrevista aodana manhã desta segunda-feira (30).“Existe uma disputa fora do comum pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, e Gustavo Carvalho disputa com os deputados do Alto Oeste. Você encaminha uma mudança, e passa três ou quatro meses para ser resolvido. Quando é pra ele, se resolve mais rapidamente”, acusou, acrescentando que a governadora Wilma de Faria (PSB) deveria substituí-lo.Apesar de Wilma de Faria continuar com a maioria na Assembleia, ela acumulou importantes derrotas entre os deputados no início deste ano, como a redução dos créditos suplementares de 25 para 5% e a derrubada de todos os vetos feitos ao Orçamento Geral do Estado.Quanto às eleições majoritárias, Nelter Queiroz disse que torce pela candidatura do deputado estadual Robinson Faria (PMN) a Governo do Estado, mas seguirá as orientações do presidente estadual do PMDB, o deputado estadual Henrique Alves.“Eu, particularmente, não vejo o PMDB se coligando com o DEM”, considerou, afastando a possibilidade de o partido apoiar a candidatura da senadora Rosalba Ciarlini (DEM) para governo do Estado, como gostaria o senador Garibaldi Alves.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta segunda-feira (30).