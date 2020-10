Potyguar só define escalação contra o América à beira do gramado O técnico do "Leão do Oeste", Netinho Matias, mexeu tanto no time que só vai defini-lo momentos antes da partida.

O Potyguar está dando tratos à bola, buscando um modo de "parar" o América em pleno Machadão,hoje (11) às 20h. O coletivo de apronto do "Leão do Oeste" foi ontem (10) à tarde no estádio Coronel José Bezerra, ainda em Currais Novos, e na ocasião foram feitos tantas mudanças, analisando inúmeras (e terríveis!) possibilidades, que o técnico Netinho Matias só vai definir a escalação definitiva do Potyguar à beira do gramado do Machadão, instantes antes do jogo.



Na primeira parte do apronto, a formação do chamado "Time A" foi esta - Nilson, Leandro Macaxceira, Roquete, Jefferson, Everaldo; Elian (recuperado de uma contusão no tornozelo), Emerson, Nininho, Thiago; Quirino e Gil Paraíba (que no decorrer do treino sentiu uma contusão na coxa, está recolhido ao Departamento Médico e neste momento é dúvida).



Na segunda parte, Leandro Macaxeira, Elian, Thiago e Gil Paraíba deram lugar a Hugo, Gil Pernambuco, Renatinho (estreando entre os titulares) e Carlinhos; de quebra, Nininho passou a volante, Emerson passou a ser o "camisa 10" e Quirino assumiu a posição de "Matador" no ataque.