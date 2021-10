Kalazans alega que mudanças no Plano Diretor de Natal são benéficas

Ana Paula Oliveira Kalazans comentou sobre o decreto com as mudanças no Plano Diretor.

Kalazans apresentou o decreto que segundo ele “irá incrementar a economia” e determina a alteração da classificação como medida de incentivo a construção civil, adequação do espaço urbano com construção de unidades habitacionais e admissão de uso misto na zona urbana de Natal.Além desses pontos, o secretário afirmou que o déficit habitacional e a mudança na tipologia “não causará prejuízos ambientais” e somente dará “mais condições comerciais a venda de imóveis em Natal”, lembra Kalazans.O secretário afirmou que está disponível para receber a população e o Ministério Público para esclarecer as dúvidas sobre o decreto.