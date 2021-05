Potyguar vai a campo mais uma vez no sacrifício Mais uma vez às voltas com vários atletas no Departamento Médico, o técnico Neto Matias vai ver o que dá para fazer esta noite, contra o Baraúnas

Mais uma vez, o Potyguar está nas mãos de seu Departamento Médico para escalar o time que esta noite encara o Baraúnas em Mossoró. O técnico Neto Matias busca o que fazer para substituir de três a cinco jogadores.



É que Roquete continua em tratamento - uma lesão no adutor da coxa direita o incomoda há três partidas; o zagueiro Jefferson também está recolhido, igualmente com problemas musculares. Também estão no DM do "Leão do Seridó" o atacante Quirino (que tem atuado nas últimas partidas no sacrifício, jogando com o dedão do pé direito inchado), Thiago (com dores no tornozelo direito) e Gil Paraíba. Fora estes, Zeus segue com dores lombares e o goleiro Nilson ainda tem problemas com um dos dedos da mão direita.



Só o substituto de Roquete é certo - no caso, Maceió assume a vaga. Neto Matias busca alguém para ocupar a vaga de Jefferson - a alternativa mais forte, em princípio, é Alemão. Thiago é listado como dúvida - caso contrário, a vaga será de Roberto Goiano. E Quirino - que os torcedores curraisnovenses começam a chamar de "O Cara" - pode mais uma vez jogar no sacrifício mas, se desta vez não for possível, a dupla de ataque deverá ser formada por Carlinhos e Gil Paraíba (este último tamvbpem está listado como dúvida).De quebra, o técnico podera contar com a volta do lateral Nininho, que cumpriu suspensão no jogo contra o América.