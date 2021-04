Homem em cadeira de rodas é executado na zona Norte Segundo a polícia, Jobson Márcio Fernandes, de 21 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Um deficiente físico foi executado com vários tiros na noite desta segunda-feira (30) em Igapó, bairro da zona Norte de Natal. Jobson Márcio Fernandes, de 21 anos, que andava de cadeira de rodas, foi morto por volta das 23h quando passava com um grupo de amigos pela rua Campos Santos.



Segundo informações da delegacia de plantão da zona Norte, Jobson Márcio voltava de um circo com amigos e ao passar pela rua o grupo foi abordado por homens em um carro. Esses homens começaram a atirar contra Jobson, que não teve como reagir e acabou morto no local.



Após o crime os assassinos fugiram e até o momento não foram localizados e nem identificados. As informações iniciais apontam para uma execução por envolvimento com o tráfico de drogas. A investigação desse assassinato ficará por conta da equipe do 6º Distrito Policial.