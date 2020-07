Petróleo em terceira dimensão

Karla Larissa

Com a computação gráfica é possível transformar os dados em imagens, representando todas as características internas do reservatório. Estas imagens são apresentadas como se houvessem câmeras no reservatório e é possível até fazer um "passeio" pela área interessada.Os vídeos em 3D stereo são úteis para todo o processo de exploração de petróleo, desde a descoberta de um reservatório até o momento da produção, o que pode ser feito em tempo real, como é o caso do "acompanhamento de poços" que pode se comparado como algo parecido com uma cirurgia assistida.Em uma sala de visualização, profissionais responsáveis pela perfuração do poço podem acompanhar tudo, assistindo o filme com ajuda de óculos especiais que permitem a visualização de imagens com a real noção de profundidade.Ao mesmo tempo, eles podem manter uma videoconferência com os profissionais que estão na sonda. Sílvio Bezerra afirma que a visualização da atualização do modelo do reservatório em tempo real diminui as incertezas, já que durante a perfuração as imagens (dados) são atualizadas. "Isso diminui o risco que existe em todo o processo de perfuração de poços direcionais", destaca.O professor explica que os profissionais que visualizam a imagem já são preparados para entender as informações e não têm dúvida do que cada uma significa. "Eles sabem exatamente o que é cada objeto e a que distância está".Já os profissionais que criam os filmes não são necessariamente geólogos, geofísicos ou engenheiro de reservatórios, mas matemáticos, engenheiros de computação, arquitetos, engenheiros elétricos, entre outros. "Além da computação gráfica é preciso muita matemática para desenvolver os filmes", ressalta.O Laboratório de Realidade Virtual faz parte da Rede Temática de Computação Científica e Visualização "Rede Galileu" e realiza trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas nesta área, com o financiamento da Petrobras.O coordenador do LRV, Sílvio Bezerra, também está desenvolvendo um projeto de vídeos estéreos, também chamados de vídeos em relevo, que dão a noção de profundidade.Para a criação dos filmes estéreos, as cenas são gravadas em duas câmeras digitais de alta definição, uma específica para o olho esquerdo e outra para o olho direito. O filme também é visto com a utilização de óculos especiais. A sensação do espectador é como se ele fizesse parte da cena.No Brasil, apenas a Globo produz filmes com essa tecnologia e apenas cinco salas de cinemas são próprias para os vídeos estéreos. Sílvio Bezerra conta que o projeto recebeu financiamento da Petrobras para a compra de equipamentos e que a idéia é produzir um filme estéreo que mostre todo o levantamento histórico da bacia Potiguar.Mas os pesquisadores da UFRN, também pretendem desenvolver outros projetos como filmar o Carnatal e outros eventos importantes para o estado com a nova tecnologia."Também estamos conversando com a Fapern (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte) para criar uma sala estéreo na Cidade da Ciência", antecipa Sílvio Bezerra.