Secretarias se reúnem em combate a dengue

Fotos: Elpídio Júnior

A comissão irá fornecer dados e realizar campanhas nas escolas e comunidades com objetivo de minimizar os efeitos da dengue no município. “Vamos trabalhar na conscientização da população e no reforço aos trabalhos dos profissionais de saúde, nos postos e nos territórios prediais”, afirma o coordenador do projeto, Luiz Alberto.No final do mês, a comissão irá se reunir para a Semana da Dengue que acontecerá de 23 a 27 de março nas regiões de Natal.