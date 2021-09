Líder da prefeita diz que desperdício de medicamentos em Natal "será de 0%"

Elpídio Júnior Enildo Alves defende a contratação de empresa para gerir depósito de medicamentos.

Bastante questionado pelos vereadores de oposição, o contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e empresa de fora do estado foi firmado sem licitação devido estado de calamidade no qual se encontra a Saúde de Natal. Os parlamentares que não compõem a base de Micarla acharam o valor bastante alto para uma consultoria, mas Enildo Alves tentou demonstrar os benefícios da contratação da empresa.De acordo com Enildo, o pagamento do contrato será feito em seis parcelas de, no máximo, R$ 410 mil. Além do gerenciamento dos estoques e solução logística de controle via web – conforme disposto no objetivo do termo de referência nº 01/2009 do Departamento de Material e Patrimônio –, Enildo Alves garante que as funções da empresa ultrapassam o que foi comentado pela opinião pública.O vereador garante que o valor pago à empresa fará com que a contratada fique responsável, além do gerenciamento dos medicamentos, como conferir a validade e fazer a distribuição aos postos de Saúde, pela disponibilização de funcionários para exercer as atividades relacionadas ao estoque e distribuição de medicamentos, e por encontrar e manter o novo depósito dos medicamentos, bancando a refrigeração e o aluguel do local, que terá aproximadamente dois mil metros quadrados.“A Prefeitura não gastará nada com o local (depósito) até o fim do contrato com a empresa. Apenas após o fim do contrato é que a empresa vencedora da licitação irá manter o local, mas o preço da licitação deverá ser bem menor”, disse o vereador, explicando que antes do término do contrato da atual empresa com a SMS – realizado de forma emergencial – já estará encerrada a licitação para gerir o depósito de medicamentos.Outro ponto ressaltado pelo vereador é que a Prefeitura vai deixar de pagar aproximadamente R$ 100 mil por mês após o início do contrato, já que deixará de pagar, entre outras coisas, o aluguel do galpão, que segundo Enildo é de aproximadamente R$ 21 mil, a segurança privada e outras terceirizações que, ainda de acordo com o parlamentar, somadas chegam a R$ 30 mil.“Além disso, parte dos 45 funcionários que estão trabalhando no local e que são servidores de carreira também será deslocada para outras unidades, colaborando preenchendo vagas importantes”, completou Enildo.Um dos principais benefícios do contrato, ainda de acordo com Enildo Alves, será a economia dos medicamentos. O descarte considerado normal pelos ex-secretários de Saúde de Natal Aparecida França e Edmílson Albuquerque, que era em torno de 10% a 20%, não existirá. É o que garante Enildo Alves."Esse negócio de desgaste vai acabar. Jogar 10% a 20% de medicamentos no lixo não é normal. Após o contrato, o descarte será de 0%. É o que a empresa garante", prometeu o vereador.No dia 5 de maio, às 8h30, representantes da empresa que prestará o serviço à Prefeitura estará na Câmara Municipal do Natal para explicar aos vereadores e imprensa o trabalho que será realizado em Natal.