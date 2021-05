Campeonato Carioca: Vasco, Fla, Flu e Botafogo vão à semifinal A rodada também serviu para confirmar o rebaixamento do Mesquita.

Está confirmado - Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão mesmo na semfinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, que ainda conta com o Mesquita como rebaixado.



Na última rodada da primeira fase, o principal clássico - Fla x Flu - terminou empatado, 1 a 1 (gol de Emerson para o Flamengo - aos 48 minutos do segundo tempo - , e de Alan paa o Fluminense); o Botafogo goleou o Resende, 4 a zero na casa do adversário (gols de Reinaldo, Victor Simões, Maicossuel e Jean Carioca); e o Vasco goleou em casa o Bangu, 4 a zero (2 gols de Rodrigo Pimpão, 1 do goleiro Thiago e 1 de Alan Kardec).



Com isto, o Vasco terminou a fase em primeiro no Grupo A com 24 pontos, seguido do Botaogo (20); no Grupo B, onde a situação foi mais "arrochada", o Botafogo acabou líder com 17 pontos, seguido do Botafogo com 16 (em terceiro ficou o Madureira, com 15, depois de perder para a Friburguense; de quebra o Mesquita, que não venceu nem empatou um jogo sequer - perdeu mais uma partida, desta vez para a Cabofriense - , foi eliminado).



A semifinal da Taça Rio será em jogo único, os confrontos já estão definidos dentro do chamado "cruzamento olímpico" - Vasco x Botafogo e Flamengo x Fluminense, o primeiro colocado de um grupo enfrentado o segundo colocado do outro grupo. O "Fla-Flu" será no dia 11, Sábado de Aleluia, enquanto Vasco x Botaogo será no dia 12, Domingo de Páscoa; a final da Taça Rio está marcada para o dia 19.



Eis os resultados da rodada:



Vasco da Gama 4 x 0 Bangu

Madureira 0 x 2 Friburguense

Resende 0 x 4 Botafogo

Tigres do Brasil 3 x 2 Macaé

Flamengo 1 x 1 Fluminense

Volta Redonda 1 x 1 Duque de Caxias

Boavista 4 x 1 Americano

Mesquita 1 x 2 Cabofriense