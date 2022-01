Geddel: Tratamento do Nordeste será igual ao de Santa Catarina

“Cada caso é um caso. O tratamento do Nordeste será igual ao de Santa Catarina”, disse o ministro, salientando que somando todas as mortes do Nordeste não dá o número de mortes em Santa Catarina.Segundo Geddel, será decretada uma medida provisória para garantir a liberação de verba de forma mais rápida. Porém, informou que é preciso esperar as águas baixarem para poder calcular o montante financeiro a ser liberado para cada estado.“O atraso não vai se repetir”, declarou Geddel sobre a morosidade no envio de verbas para o Rio Grande do Norte. Parte dos recursos das enchentes do ano passado, ocorrida no mês de abril, chegou somente esta semana ao Governo do Estado.O ministro deixou claro que os municípios também devem colaborar com o envio correto e rápido das documentações, decretando situação de emergência.“O presidente Lula disse que não vai faltar solidariedade no sentido de viabilizar os atendimentos aos municípios”, garantiu Geddel.