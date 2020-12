Ministério da Justiça enviará R$ 10 milhões para o Rio Grande do Norte

ag1.com.br

A comitiva potiguar ouviu do ministro o compromisso de liberar R$ 5,4 milhões para o programa "Polícia dos Bairros" e confirmou o repasse de outros R$ 5 milhões, que deveriam ter sido enviados no ano passado, para a reestruturação do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep).Wilma de Faria irá se reunir ainda hoje com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e com a presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira, para tratar da construção do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante.