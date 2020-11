Segunda parcela do IPVA vence dia 24 Imposto pago em parcelas pelos veículos em circulação tem vencimento no final de cada mês.

Milhares de contribuintes devem pagar no próximo dia 24 e25 de março o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no Rio Grande do Norte. O lembrete é válido para os donos de veículos que fizeram a opção de pagar o imposto parceladamente.



O pagamento do IPVA, que começou em fevereiro, é feito de acordo com o final da placa dos carros, estando os veículos obrigados a pagarem os impostos. Ficam isentos os veículos com mais de 10 anos, carros de taxi, carros de deficientes físicos e veículos oficiais.



Lembrando que os contribuintes podem pagar o imposto com o boleto nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, Bradesco e/ou em agentes autorizados, como as casas lotéricas.



O atraso no pagamento do imposto custa aos contribuintes uma multa de 0,15% por dia podendo ser cobrado até 15% e os motoristas incluidos em questões judiciais.



* Atualizada para correção de informação.



Calendário de pagamento do IPVA 2009

Final da placa - 1ª parcela ou cota única/2ª parcela/3ª parcela

1 - 26fev / 24mar /22abr

2 - 27fev / 25mar / 23abr

3 - 4mar / 7abr / 6mai

4 - 5mar / 8abr / 7mai

5 - 14abr / 13mai / 16jun

6 - 15abr / 14mai / 17jun

7 - 5mai / 4jun / 8jul

8 - 12mai / 10jun / 9jul

9 - 9jun / 14jul / 13ago

0 - 15jul / 18ago / 17set