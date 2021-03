Santa Cruz bate o Baraúnas por 3 a 0 e respira no Estadual Equipe do Trairi derrotou o Leão mossoroense jogando no estádio Iberezão.

O Santa Cruz não tomou conhecimento do Baraúnas e aplicou 3 a 0 na equipe mossoroense neste sábado à noite, no Iberezão. Os gols da vitória do tricolor fora de Hamilton (2) e Kel.



Com a vitória, o Santa se aproximou dos demais adversários, mas não saiu da última colocação. Na próxima rodada, a equipe do Trairi vai enfrentar o ASSU, no Edgarzão.



Já o Baraúnas enfrenta o Potyguar de Currais Novos, no Nogueirão. Os dois jogos acontecem na quinta-feira (2) devido ao jogo do Brasil na quarta-feira (1) pelas eliminatórias da Copa 2010.