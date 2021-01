Eventos para fugir da baixa estação

João Gilberto Roberto Macedo: É o momento do setor se unir em torno do turismo de eventos

Com larga experiência há vários anos neste ramo, Macedo vê no segmento a saída para enfrentar a baixa estação, agravada por problemas como a crise financeira mundial, o cancelamento dos voos internacionais para Natal e as chuvas.A cada dia, diz Roberto, fico mais entusiasmado com os negócios que podem vir para cá. "O número de oportunidades que estão surgindo para a cidade é ilimitado", destaca, lembrando que isso está sendo possível graças a fatores como a ampliação e a melhoria da infra-estrutura do principal centro de convenções da cidade, além de uma rede hoteleira jovem composta por cerca de 26 mil meios de hospedagem e a proximidade com a Europa.Para começar, no mês de maio será realizado o XI Encontro Luso-brasileiro do Turismo Sênior e XII Congresso Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade, que deverão reunir cerca de três mil participantes de vários estados do Brasil e de Portugal.Na pauta de eventos deste ano estão ainda o VI Congresso Nacional de Turismo, Administração e Hotelaria (abril), o I Encontro Latino Americano de Vigilância Sanitária (maio), o II Congresso Norte-Nordeste de Epidemiologia e Controle das Infecções Hospitalares (maio), o Comunicar 2009 - VI Festival de Publicidade do Nordeste (agosto) e a 23ª Exponor - Convenção de Supermercados e Feira de Equipamentos (outubro), que reunirá cerca de oito mil participantes.Os principais eventos que ocorrem no Brasil ainda não vieram para Natal. Um dos motivos, segundo aponta Roberto Macedo, foi porque a cidade ficou fora do circuito nacional de eventos por cerca de 15 anos. "Acho que agora é o momento de focar a nossa atenção nessa área, que poderá fazer com que o setor adquira um equilíbrio sazonal como o que está ocorrendo em Recife e Salvador, por exemplo, que estão sediando muitos eventos nacionais e internacionais".Ele destaca o trabalho do NCVB na captação de eventos para a cidade e enfoca a necessidade de o empresariado participar da entidade. "Os conventions bureaus são os organismos que trabalham no mundo todo captando eventos. A gente gostaria de ter um volume muito maior do que temos, mas os resultados dependem dos recursos", diz, acrescentando que atualmente o Natal Convention & Visitors Bureau conta com 58 mantenedores, mas ainda falta a adesão maciça dos meios de hospedagem.Dentro da proposta de dar impulso ao trabalho de captação de eventos para a cidade, no mês de dezembro uma parceria foi firmada entre o convention e a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH/RN, no sentido de que cinqüenta por cento da taxa de turismo repassada mensalmente para a entidade, seja revertida para o NCVB. "Esperamos que com esse convênio a gente consiga a adesão de grande parte dos meios de hospedagem e que o turismo de eventos na cidade ganhe o impulso necessário", concluiu.