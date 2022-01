Diminuição da burocracia deve facilitar ajuda às vítimas das chuvas

Fotos: Elpídio Júnior Governadora aposta nas informações repassadas pelo ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, de que “a burocracia vai diminuir”.

Geddel que é um dos participantes do X Fórum de Governadores esteve no estado na última quarta-feira (6), quando visitou as regiões afetadas pelas cheias no estado. Na região do vale do Açu ele viu que é a situação é preocupante, os prejuízos econômicos para atividades como fruticultura e carcinicultura foram altos. Estima-se que só naquela região cheguem a R$ 40 milhões.“O ministro colocou a dificuldade da burocracia que emperrou a ajuda ao estado, no ano passado, mas de acordo com ele esse processo agora será mais ágil, seremos atendimos mais rapidamente. De 24 documentos que deviam ser apresentados, antigamente, agora reduziu para 4”, declarou Wilma de Faria.