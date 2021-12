Náutico confirma pré-contrato com Badé, da Chapecoense "Nesta quarta-feira ele vem para Recife e então resolveremos as últimas questões que faltam", garantiu o dirigente alvirrubro

Um dos destaques da campanha vice-campeã da Chapecoense no Campeonato Catarinense de 2009, o lateral esquerdo Badé está de saída do Verdão.



Antes mesmo do estadual de Santa Catarina ter chegado ao seu fim, o Náutico já havia expressado desejo em contratar o atleta.



Agora, o torneio acabou, com título do Avaí, e nesta segunda-feira, Ricardo Valois, vice-presidente de futebol do Timbu, garante, em entrevista à Gazeta.Esportiva.Net , que já existe um pré-contrato assinado e que Badé desembarca em Recife nesta quarta-feira.



"Temos sim interesse pelo atleta. Inclusive já acertamos tudo com o empresário dele e temos um pré-contrato assinado. Nesta quarta-feira ele vem para Recife e então resolveremos as últimas questões que faltam", garantiu o dirigente alvirrubro.



Perguntado se teria sido uma indicação do técnico Waldemar Lemos, Valois diz que não e explica que, "foi uma contratação da diretoria". "Observamos muito o jogador e falamos para o Lemos. Ele assistiu a alguns jogos do atleta e aprovou."



Badé chega para defender o Náutico na Série A do Campeonato Brasileiro. Na edição do ano passado, o Timbu só se salvou do rebaixamento na última rodada.



Nesta temporada, estreia na mais importante competição de clubes do Brasil no próximo dia 10, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada.



E a Chapecoense deverá perder também seus outros destaques, sofrendo um verdadeiro desmanche em seu elenco. Artilheiro do Catarinense com 17 gols, Bruno Cazarine está sendo procurado por alguns clubes de Série A e Série B, enquanto Thoni também deverá arrumar suas malas para o Nordeste, já que o América-RN está interessado no futebol do lateral direito.