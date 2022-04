Encontro Luso-brasileiro da Melhor Idade será aberto hoje (17) à noite Evento deverá reunir cerca de 2.500 participantes de Brasil e de Portugal.

Durante quatro dias, a partir da noite de hoje (17), Natal será a "capital da Melhor Idade". Cerca de 2.500 pessoas com idade acima dos 60 anos estão na cidade para participar do XI Encontro Luso-brasileiro de Turismo Senior e XII Congresso Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade.



O evento está sendo promovido pela Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade – ABCMI/RN e é realizado um ano no Brasil e outro em Portugal. Delegações de vários estados brasileiros e de Portugal estão chegando para a abertura, que ocorrerá às 19h, no Centro de Convenções, na Via Costeira.



Entre os principais temas que serão abordados estão: a auto-estima como fator de transformação da vida; a importância dos clubes de Melhor Idade para o turismo; Brasil x Portugal - a integração e transformação de um povo, e a saúde auditiva na Melhor Idade.



Representantes do Ministério do Turismo também chegam hoje à capital potiguar para promover e divulgar entre os congressistas o programa Viaja Mais Melhor Idade, criado há dois anos pelo governo federal para incentivar o turismo senior pelo Brasil.



A programação social será bastante variada. Haverá uma feira de produtos de arte e artesanato; show teatral “Debaixo do barro do chão”, apresentado pelo Grupo Parafolclórico da UFRN; forró; oficinas de dança, expressão corporal, manequim e artesanato; apresentação da peça “A Melhor Idade de Natal”, pelo Grupo de Teatro da ABCMI-RN; festa carnavalesca; passeio turístico pela cidade, e sessão comemorativa pelos 20 anos da ABCMI nacional.



O evento conta com o apoio do Ministério do Turismo (MTur) e das secretarias municipal e estadual do Turismo.





