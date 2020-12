Márcia Maia e Júlio Protásio discutem rumos do diretório peesebista

Gabriela Duarte Júlio Protásio apresenta reivindicações a nova presidente municipal do PSB.

“Estou aguardando a deputada para saber como vai ficar a situação do PSB”, disse Júlio que leva algumas reivindicações em nome dos demais representantes da sigla na CMN.“É preciso mudar a postura do partido. Esperamos que ela [Márcia] possa reunir mais o diretório, fazer encontros setoriais nas zonas norte, sul, leste e oeste da cidade com o objetivo de fortalecer o partido com essas discussões. Aliás, sempre propositivas”.Antes de deixar o partido, Carlos Eduardo recebeu duras críticas dos vereadores. Eles alegavam que o ex-presidente não “cuidava” da legenda.Márcia Maia ficará na função até o final do mandato para o qual ela e Carlos Eduardo foram eleitos, por volta do mês de setembro. Mas o vereador Júlio Protásio antecipa que este período deve ser “ampliado para o próximo ano”.No entanto, entre as perguntas que Júlio tem para fazer a deputada na reunião de hoje é, “se ela pretende convocar eleições antecipadas”.O vereador Enildo Alves deu declarações de que o novo presidente do diretório municipal "deveria sair da Câmara".