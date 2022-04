Figueirense é o líder na classificação geral da Série B

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Figueirense 6 2 2 0 0 6 1 5 100,00% 2 Duque de Caxias 6 2 2 0 0 6 3 3 100,00% 3 Atlético-GO 6 2 2 0 0 5 2 3 100,00% 4 Guarani 6 2 2 0 0 5 2 3 100,00% 5 Vasco 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00% 6 Ponte Preta 4 2 1 1 0 2 0 2 66,67% 7 Portuguesa 4 2 1 1 0 2 1 1 66,67% 8 Ipatinga 3 2 1 0 1 4 3 1 50,00% 9 Bahia 3 2 1 0 1 3 2 1 50,00% 10 Bragantino 3 2 1 0 1 3 3 0 50,00% 11 Brasiliense 3 2 1 0 1 2 2 0 50,00% 12 São Caetano 3 2 1 0 1 2 3 -1 50,00% 13 Juventude 1 2 0 1 1 4 6 -2 16,67% 14 Ceará 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67% 15 Paraná 1 2 0 1 1 0 2 -2 16,67% 16 Vila Nova-GO 1 2 0 1 1 0 4 -4 16,67% 17 Campinense 0 2 0 0 2 2 4 -2 0,00% 18 América 0 2 0 0 2 1 3 -2 0,00% 19 Fortaleza 0 2 0 0 2 3 6 -3 0,00% 20 ABC 0 2 0 0 2 1 5 -4 0,00%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jgoos

Artilharia

Após a segunda rodada da Série B do Campeoanto Brasileiro, a popular Segundona, o Figueirense está com o primeiro lugar, com 6 pontos em 2 jogos. Mais quatro equipes, além do Figueirense dividem a mesma pontuação - em segundo está o Duque de Caxias-RJ, seguido na sequência pelo Atlético-GO, Guarani e Vasco.E os potiguares? Amargam os últimos lugares - precisamente, entre os quatro últimos colocados, um grupo que ainda não pontuou. O América, depois de perder para o Atlético-GO (2 a 1) e para o Guarani (1 a zero), ocupa neste momento o 18º lugar, com saldo negativo de 2 gols. Este mesmo saldo de gols é que complica a vida do ABC: depois das derrotas para a Ponte Preta (2 a zero) e para o líder Figueirense (3 a 1), o alvinegro agora é o lanterna, com saldo negativo de 4 gols - e perdeu o técnico Heriberto da Cunha.O próximo jogo do América será esta sexta (22), contra o Paraná (15º colocado, com 1 ponto) no estádio Machadão; o ABC joga no sábado (23) contra o Juventude (13º colocado, com um gol a mais de saldo que o Paraná) em Caxias do Sul (RS).Eis os números da Segundona:56 gols20 jogos2,80 gols/jogo2ª rodada12.05Portuguesa 2 x 1 FortalezaAtlético-GO 3 x 1 Bragantino15.05Paraná 0 x 0 Ponte PretaDuque de Caxias 4 x 2 Juventude16.05ABC 1 x 3 FigueirenseSão Caetano 2 x 1 BahiaCeará 0 x 2 VascoGuarani 1 x 0 AméricaIpatinga 4 x 0 Vila Nova-GOBrasiliense 2 x 1 Campinense3ª rodada19.05Bragantino x Duque de CaxiasCampinense x Guarani22.05Vila Nova-GO x São Caetano23.05Bahia x CearáVasco x Atlético-GOFigueirense x PortuguesaFortaleza x BrasiliensePonte Preta x Ipatinga4 golsRafael Coelho (Figueirense)