Agripino pede reparação por vazamento em operação da PF

Agência Brasil Agripino faz cobranças à Polícia Federal

Agripino foi um dos políticos citados em matérias jornalísticas como beneficiados com doações ilegais da empreiteira Camargo Correia, objeto das investigações da operação.O senador direcionou seus principais questionamentos e indignações ao diretor da PF, observando que, em sua opinião, o que está em julgamento, nesse episódio, é a credibilidade da PF. “ Precisamos saber se estamos ou não vivendo um estado policialesco no Brasil e se os trabalhos de investigação da PF estão sendo feitos com viés político. Eu reconheço os trabalhos da PF, mas tenho 30 anos de vida pública e não respondo a nenhum processo. Então, eu quero saber quem vazou e por que vazou?”.Para Agripino, a inclusão de seu nome teve prejuízos para sua imagem, pois, mesmo depois de haver exibido um documento de doação legal da Camargo Correia, não há a devida reparação.“Eu quero saber quem é que vazou, pois não quero admitir que foi a PF” - repetiu enfaticamente o senador.Fonte: senado.com.br