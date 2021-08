Procura-se um par

Esse caso é idêntico para milhares de mulheres que buscam um relacionamento sério quando o corpo não está mais procurando diversão e a cabeça quer o alento de ombros firmes e confortáveis. Cada leitor deve estar imaginando que a história retratada é a de alguma amiga ou parente. Mas não é.Voltemos a Ana: a mulher que procurava o par perfeito. Depois de anos tentando achar o príncipe encantado, e dando de cara com muitos sapos com atitudes de monstros, Ana se decepcionou. Começou a procurar a "metade da laranja" na internet, em sites de relacionamentos e de bate-papos. De nada adiantou.Cansada, Ana resolveu apelar para a fada madrinha e procurou uma agência de matrimônio: deu certo. Há três meses ela começou a se comunicar com um estrangeiro e está noiva, prestes a conhecer o par descrito nas fotos e nas longas conversas pelo telefone, via agência de matrimônio. "Eu já tenho certa idade, tenho minha vida própria e procurava uma pessoa séria, que quisesse um compromisso sério, uma vida a dois e achei", declara.A recepção na agência era tudo o que Ana queria: um local em que ela pudesse expor sua vida sem receio e preconceito, porque já tem uma filha. Lá, encontrou o perfil que procurava: "Ele é perfeito pra mim, tem tudo que eu buscava em um homem, o perfil ideal - o que conversamos por telefone e a nossa história de vida, que é muito parecida", destaca.Apesar do preconceito que enfrentou com seus cinco irmãos, Ana está feliz. Viajou esta semana para Itália a fim de conhecer de perto o "homem da sua vida" (descrito por ela mesma) e tem planos de casar ainda este ano. "É a primeira vez que conheço alguém que quer o mesmo que eu: casar e viver uma vida a dois. Busquei muito tempo esse homem e agora sinto como se eu estivesse realizando um sonho de criança", comemora.Mas as mulheres não são as únicas a procurarem relacionamentos sérios. Os homens também estão em busca de "algo a mais" numa relação. E não é só fisicamente, eles estão querendo levar seu par a um altar. A empresária Tazia Melo, diretora da agência, explica que está recebendo um número crescente de homens interessados em casamento."Temos uma lista de homens querendo conhecer mulheres dispostas a casar, principalmente homens europeus, que gostam do perfil das brasileiras, que querem formar uma família, são carinhosas e têm alto-astral", esclarece.Entre as diversas tentativas de encontrar um novo romance, está a internet. O namoro virtual revela a preocupação de homens e mulheres em estreitar os laços e tornar o primeiro encontro algo mais "interessante". Tudo vai depender das verdadeiras intenções do internauta.Para quem quer casar, a ferramenta da internet proporciona conhecer várias pessoas, de várias regiões e com diferentes características. Apesar do fator impessoal das telas do computador - que pode ser uma arma negativa e até proporcionar uma decepção amorosa - a internet vem se configurando como uma importante rede para contatos pessoais. E porque não amorosos?Quem nunca ouviu falar de um relacionamento que começou pela internet? O segundo caso do "Procura-se um par" é o de Maria, agora casada e esperando um filho. Ela começou sua história de amor com apenas um click, numa sala de bate-papo na internet.“Estava querendo conhecer alguém como eu, com vontade de construir uma família, mas nos bares que frequentava todos os homens só queriam diversão", recorda.Foi quando Maria recorreu ao "plano B": entrou na internet, se cadastrou numa sala de conversas amorosas e conheceu Paulo. Resultado: os dois se apaixonaram e vivem uma verdadeira história de amor. "Estamos felizes. Finalmente encontrei alguém para casar", admite Maria.Mas a história não acaba aí. A igreja - símbolo de matrimônio - também abriga desejos mais românticos em relação à vida a dois: promessas, pedidos a Santo Antônio e conversas com padres dão corpo ao desejo de encontrar um par.A última personagem é a Fê (que mais parece fé), formada, 28 anos e com muitas histórias de relacionamentos que não deram certo. Ela quer encontrar um homem bom, realizador dos seus sonhos de mulher: bom pai, bom marido e bom companheiro. "Rezo todos os dias para Deus colocar em meu caminho um homem bom, com as qualidades que peço nas minhas promessas. Ainda não encontrei o certo, mas continuo procurando meu par", frisa.Para ela, o mais importante não é ter alguém para amar hoje e sim, para amar sempre. "Quero ser feliz, ter meu par perto de mim", destaca.As histórias de “procura-se um par” não acabam assim. O sentimento de querer casar revela mais do que um simples desejo: é a vontade de viver ao lado do par perfeito, que cresce a cada dia em milhares de corações do mundo inteiro. Resta saber onde encontrar. E você? Procura um par?