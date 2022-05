Rodolpho, Adalberto e Fábio Neves no time principal O treinador Guilherme Macuglia inicou o treino com Fábio Neves fazendo dupla com Lúcio e Sandro Hiroshi na meia; Guaru no banco?

O técnico Guilherme Macuglia comanda hoje à tarde o treino coletivo no estádio Machadão, visando o confronto da próxima sexta-feira (22) diante do Paraná Clube.



As novidades no time principal ficaram por conta do goleiro Rodolpho, do zagueiro Adalberto e do atacante Fábio Neves. O “onze” que iniciou o treino esteve formado com Rodolpho, Edson Rocha, Marcelo Ramos e Adalberto; Thoni, Jackson, Ricardo Oliveira e Sandro Hiroshi; Fábio Neves e Lúcio.



Na etapa complementar do trabalho, Macuglia colocou Xavier na vaga de Adalberto e Guaru na de Sandro Hiroshi.





Badé



Badé ligou para um dirigente do América e perguntou se a proposta do clube ainda estava de pé. Recebeu um sim como resposta. Diante do "ok" e como o Náutico não cumpriu com o acertado, o jogador está disposto a deixar o time dos Aflitos e desembarcar no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.



Definida arbitragem para sexta





Definido o trio de arbitragem para a partida da próxima sexta-feira(22/05), as 21h, no estádio Machadão, contra o Paraná, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2009. O dono do apito é o cearense Cleston Santiago, auxiliado pelos também cearenses Arnaldo Rodrigues e Arnaldo Lopes.



JOGO: América/RN x Paraná

DATA: 22/05/2009 às 21:00h

ESTÁDIO: Machadão



Trio



Cleston Santiago Pereira /CE

Arnaldo Rodrigues de Souza /CE

Arnaldo Lopes de Souza/ CE