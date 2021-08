Seis equipes disputam o título do Estadual de Beach Soccer

O campeonato estadual de Beach Soccer começou na manhã desta terça-feira (21) nas areias da praia do Forte, em Natal.Contando com a presença de seis clubes (Boca Juniores, Pium, Caraúbas Praia, UnP, Sukata e Jordanês), a competição prossegue até o dia 3 de maio quando será realizada a final do estadual.Os horários dos jogos serão sempre pela manhã com início às 8h30 e a última partida começando às 10h30.A primeira rodada tem os seguintes jogos: Boca Juniores x Jordanês, Pium x Sukata/Albatroz e UnP x Caraúbas Praia.