Ex-deputados também entraram na farra das passagens

Mesmo depois de concluírem seus mandatos, pelo menos 117 ex-deputados continuaram voando por conta da Câmara Federal entre fevereiro e dezembro de 2007. As informações são do site Congresso em Foco.A lista é encabeçada por Almeida Jesus (PR-CE), com 81 voos, seguido por Hamilton Casara (PSDB-RO), com 57 passagens, e Miguel de Souza (PR-RO), com 56. No total, 896 bilhetes foram emitidos.A relação dos 28 que mais usaram o benefício, mesmo sem mandato, inclui o presidente nacional do PPS, Roberto Freire (PE), o ex-ministro dos Esportes Agnelo Queiroz (PT-DF), o atual vice-governador de Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith (DEM), e o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP).Houve ainda quem transferiu todas as passagens para familiares e terceiros, como José Divino (sem partido-RJ), Remi Trinta (PR-MA), Jorge Gomes (PSB-PE) e Reinaldo Gripp (PP-RJ).Entre os que mais usaram o benefício da Câmara, estão sete ex-deputados denunciados pela CPI dos Sanguessugas em 2006. São eles: Almeida de Jesus (PR-CE), Neuton Lima (PTB-SP), Edna Macedo (PTB-SP), Bispo Wanderval (PR-SP), Jonival Lucas Júnior (PTB-BA), além dos já citados José Divino e Reinaldo Gripp.De acordo com o Congresso em Foco, o número de ex-deputados que continuaram gastando os créditos da Câmara pode ser ainda maior, já que o levantamento do site foi feito apenas na Gol e em 2007.