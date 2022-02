Acusado de assalto é baleado por policial civil em Potilândia

Um policial civil baleou um homem acusado de assalto na noite deste sábado, em Potilândia, zona Sul de Natal. O fato aconteceu por volta das 21h.Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa foi assaltada no bairro agora à noite e encontrou o policial civil. Juntos, eles foram em busca do acusado, que foi encontrado minutos depois ainda em Potilândia.O policial civil se identificou para o acusado, que teria esboçado uma reação. Nesse momento, o agente sacou sua arma e baleou o homem.Enquanto o policial civil foi à delegacia de plantão da zona Sul, o homem baleado está internado no Hospital Walfredo Gurgel.