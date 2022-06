Brasil tem 13 casos suspeitos de gripe suína e nove confirmados Até o momento, o Nordeste não registrou casos suspeitos. Quase 300 já foram descartados no Brasil.

O Ministério da Saúde está acompanhando 13 casos suspeitos de influenza A (H1N1) - gripe suína. O número caiu em relação ao de ontem: 14 casos. De acordo com o último boletim do ministério, divulgado hoje (22), o Brasil tem nove casos confirmados da doença. O último foi confirmado ontem (21) no estado de São Paulo, e o paciente é o único que continua internado.



Os 13 casos suspeitos estão sendo monitorados em oito estados. Já foram descartados 293.



Os casos confirmados foram registrados nos estados do Rio de Janeiro (três), de São Paulo (três), de Minas Gerais (um), do Rio Grande do Sul (um) e de Santa Catarina (um). Em todas as ocorrências, estão sendo realizadas busca e monitoramento de todas as pessoas que tiveram contato próximo com esses pacientes.



De acordo com o Ministério da Saúde, não há evidências de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus A (H1N1) pois, até o momento, foram detectados somente dois casos de transmissão autóctone (dentro do território nacional), ambos com vínculo epidemiológico com o caso índice procedente do México.