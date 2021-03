Campeonato Paulista: Portuguesa pode recuperar lugar entre os quatro primeiros O Santos empatou na rodada, por enquanto é o quarto e torce para a "Lusa" tropeçar a fim de manter a posição.

Grande parte da rodada do Campeonato Paulista foi realizada neste sábado (28.03) - a rodada será completada neste domingo (29.03) com Ponte Preta x Guaratinguetá e Portuguesa x Marília.



Este último jogo interessa particularmente ao Santos - que empatou sem gols com o Baruei na casa do adversário e por enquanto ocupa o quarto lugar na classificação, com 31 pontos (e está à frente da Portuguesa, também com 31 gols, apenas pelos critérios de desempate). O "Peixe" está torcendo por um tropeço da "Lusa", só assim fica com a quarta posição.



O líder na classificação é o Palmeiras (40 pontos), seguido do são Paulo (36) e do Corinthians (35 - que empatou sem gols com o Guarani na casa do adversário).



Eis os jogos realizados no sábado:



São Paulo 1 x 0 Palmeiras

Barueri 0 x 0 Santos

Mirassol 3 x 0 Noroeste

Ituano 0 x 0 Paulista

Mogi Mirim 3 x 2 Botafogo

Santo André 3 x 1 Oeste

Bragantino 6 x 1 São Caetano

Guarani 0 x 0 Corinthians