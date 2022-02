Brasil tem seis casos de gripe suína confirmados por exames Essa definição faz com que o Ministério da Saúde não considere os estados que tiveram casos confirmados como áreas afetadas.

O Brasil entrou para a lista de países com transmissão autóctone não sustentada do vírus da gripe suína, informou há pouco o Ministério da Saúde. Transmissão autóctone não sustentada significa que apenas uma pessoa se infectou pela doença dentro do país, e não em viagem a países contaminados.



Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha também já apresentaram esse tipo de transmissão. México e Estados Unidos têm transmissão autóctone sustentada, o que significa que existe transmissão constante dentro desses países e o vírus já circula entre a população.



Existem seis casos confirmados por exames de laboratório no Brasil, 25 pessoas em monitoramento e 18 com suspeita de terem contraído a doença. Dos casos confirmados, apenas um é em criança. A Vigilância Sanitária procura localizar as pessoas que tiveram contato com os pacientes contaminados para monitorar o estado de saúde delas.



Segundo o ministério, as pessoas que voltaram de viagem nos últimos dez dias e apresentaram febre repentina acima de 38º C, tosse, acompanhada ou não de dores de cabeça e no corpo, e dificuldade respiratória, devem procurar um serviço de saúde e informar ao médico o roteiro da viagem.