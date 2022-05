Estádio Machadão deve ser liberado para os jogos do América

Rogério Torquato Os bombeiros fizeram a vistoria; a SEL acredita na liberação.

Segundo o major Josenildo Bento Acioli, chefe da comissão, não tem como garantir a liberação oficial da praça de esportes, mas deu a entender nas entrelinhas que os projetos foram entregues, e que não haveriam maiores impedimentos. O secretário da Sel, João Ananias, e corpo técnico da entidade, satisfeitos, tem absoluta certeza da liberação.A vistoria oficial feita pelos soldados André e Laurentino começou por volta das 9h30, e foi acompanhada pela reportagem do portal Nominuto.com. Na análise das várias plantas (uma para cada setor) os soldados demonstravam preocupação nos locais indicados para instalações de extintores, assim como medidas técnicas da funcionabilidade da saída de incêndio e controle de pânico, pontos importantes citados como insuficientes no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, pedido pelo Ministério Público, baseado no Estatuto do Torcedor.Ainda durante a vistoria , o major Josenildo Bento Acioli, militar responsável por chefiar a comissão técnica de análise do Corpo. O major, um ex-jogador de voleibol, amigo de longa data do secretário adjunto Carlos Eduardo Câmara Nunes do Nascimento, o que ajudou a quebrar o gelo do momento delicado.Entre uma brincadeira e outra, relembrando os velhos tempos de quadra, e lamentando o fato de não praticar mais o esporte, o major Acioli deixou claro que esse ajustamento de conduta já se arrasta há quatro anos, e começou novamente a ser cobrado em maio do ano passado.Ele deixou claro que a SEL, na gestão de João Ananias fez a sua parte. Os projetos que faltavam – saída de incêndio, controle de pânico e instalação de extintores e hidrantes – já estão no Corpo de Bombeiros. O major elogiou o que listou como mais importante trabalho da atual gestão: a recuperação das instalações elétricas, item que, efetivamente, colocava em risco a integridade dos torcedores.E o major fez questão de lembrar o episódio do cavalo da Polícia Militar, morto no ano passado por conta de uma descarga elétrica, que também quase provoca a morte do soldado, que escapou por pouco, justamente porque estava sobre uma sela com materiais isolantes. Até então, toda a fiação era embaixo da terra, sofrendo infiltração e outros tipos de desgastes naturais.Falando ao Nominuto.com, perguntado acerca da liberação do estádio para a partida da Série B, o militar deixou claro que os soldados André e Laurentino apresentarão o relatório da vistoria realizada esta manhã. Esse documento será analisado pela comissão formada pelos técnicos do Corpo de Bombeiros, e representantes do Ministério Público, para que seja dado o parecer liberando o estádio oficialmente. O parecer, segundo major Acioli, deve ser emitido ainda hoje.As arestas todas aparadas, com a situação sob controle por parte da Secretaria de Esporte e Lazer, e com a ação do presidente da FNF, José Vanildo da Silva, que se “mexeu” para que as coisas permaneçam inalteradas pelo lado da Diretoria Técnica da CBF, tudo indica que o desfecho será favorável ao nosso futebol.Estiveram presentes à vistoria o secretário da SEL, João Ananias, o engenheiro chefe do corpo técnico da secretaria, Dinarte Rodrigues, o secretário- adjunto Carlos Eduardo Câmara (Dadau), o chefe de gabinete da SEL, Assis, Gustavo Gurgel, dirigente representante do América, o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado, Paulo Nogueira, além do major Acioli, do Corpo de Bombeiros, e membros da imprensa.