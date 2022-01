Aumenta salário comercial no RN para R$ 480 Reajuste de 11,63% será para 25 mil trabalhadores do comércio em todo o Rio Grande do Norte.

Os trabalhadores do comércio varejista do Rio Grande do Norte receberam essa semana uma boa notícia: o aumento do salário comercial para R$ 480 já em vigor em Mossoró, com recebimento retroativo de abril.



A equiparação do salário antigo R$ 430 para R$ 465 já havia sido feito desde o aumento do salário mínimo, em abril. Agora, todos os funcionários do comércio varejista receberão R$ 480 de salário mensal.



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do RN, Gilberto Costa, explicou que o aumento foi uma negociação do Sindicato do Comércio Varejista do RN (patronal) e o Sindicato dos Comerciários (laboral). “Negociamos o valor com os funcionários para o aumento. Esse reajuste é substancial, já que o salário mínimo fica abaixo do valor concordado”, destaca.



Segundo Gilberto, mais de 25 mil trabalhadores de todo o Rio Grande do Norte receberão pagamento retroativo a partir de 1º de abril.