Diego Hypólito leva dois ouros na Copa do Mundo em Glasgow O ginasta brasileiro Diego Hypólito conquistou neste sábado a prova do solo e de saltos da Copa do Mundo de Glasgow.

O ginasta brasileiro Diego Hypólito conquistou neste sábado a prova do solo e de saltos da Copa do Mundo de Glasgow.



No solo, ele finalizou a apresentação com 15,850. Ao contrário do que apresentou na prova de classificação na sexta-feira, o ginasta não executou o novo movimento "Hypólito 2". Ele preferiu recorrer ao "Hypólito 1" e alcançou uma bela nota.





O brasileiro nem precisou usar o seu novo movimento para garantir o ouro no solo



"Achei que tinha que fazer uma série mais segura com o 'Hypolito 1', que costuma impressionar muito a comissão de arbitragem e acabou dando certo", afirmou Diego, que teve a nota de partida de 16,80.



O britânico Kristian Thomas conseguiu a nota de 15,225 e ficou com a segunda colocação, o israelense Alexander Schatilove garantiu a terceira posição no solo com a nota de 15,050, em Glasgow.



"Esta é a etapa mais forte do ano, é praticamente um mundial. Eu já sai feliz, sai sorrindo, a série foi muito boa. Só tive um erro. Acho que estamos trabalhando bem. A ginástica está com muitas restrições e temos que valorizar cada conquista", afirmou Diego ao canal Sportv. Ele ainda ressaltou que a sua nota foi a maior do ano no novo sistema de pontuação.



Depois de conquistar o ouro no solo, o brasileiro Diego Hypólito surpreendeu os rivais e também garantiu o lugar mais alto no pódio no salto. O ginasta alcançou a nota de 16,012. Vitor Camargo não teve um bom desempenho e acabou apenas na sétima colocação.



"Estou desacreditado, não esperava este ouro nos saltos. Este ano estou com menos incentivo, só com um patrocínio, mas fiz uma série de solo espetacular. Estou meio abobado. Estamos fazendo um treinamento diferente dos outros, um treinamento japonês que está dando certo", destacou Diego.



Na fase de classificação, na última sexta-feira, o atleta havia ficado apenas na quarta colocação, com a nota 15,837 pontos. Em abril, Diego havia levado o ouro no solo na etapa de Maribor, na Eslovênia.



Na ocasião, Hypólito teve 15,300 como nota de sua apresentação, o suficiente para chegar à posição mais alta do pódio.