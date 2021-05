Potiguares dão show no Brasil Nordeste Combat

Fotos: Danilo Dantas

Uma festa do esporte. Um esporte diferente, é bem verdade, mas nos mesmos moldes dos demais – regras a serem seguidas, arbitragens, limites e torcidas. Na verdade, mais costumeiramente a visão do sangue escorrendo.O Vale Tudo. Foi assim o Basil Nordeste Combat, realizada na noite de quinta-feira (2), envolvendo grandes nomes do Rio Grande do Norte e Paraíba.Das sete lutas da noite, sem dúvida, o destaque maior ficou para vitória espetacular de Patrício Pit Bull que, no primeiro assalto, depois de mostrar técnica de esquiva, espaço de lula, jogo de cintura e muito preparo físico, aplicou uma joelhada espetacular pondo a nocaute o paraibano Toninho Lobinho.Dos sete combates disputados, apenas uma vitória paraibana, e logo na primeira luta, quando Diabo Sam venceu Morcegão por nocaute no terceiro assalto.Na quinta luta da noite a maior manifestação de contrariedade. A decisão da arbitragem em favor do potiguar Fábio Bolinho sobre Charles Andrade foi muito contestada. Tanto é que já foi feito o desafio para o tira-teima.Além de Patrício Fábio Bolinho, ainda venceram suas lutas o Felipinho sobre Junior Paiva, Guilherme que bateu Kell, o grande Sérgio Junior, responsável pela vitória mais rápida da noite, em menos de 30 segundo, o seu oponente Eduardo Mahal estava fora de combate, e Jorjão, que fez uma luta espetacular e venceu Lokinha, por desistência no segundo assalto.O Brazil Combat Nordeste teve a realização da Federação de Vale-Tudo e Mixed Martial Arts do Estado do Rio Grande do Norte (FEVT-RN. A federação e promotores estudam a realização de mais eventos de vale tudo ainda para o ano de 2009.