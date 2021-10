Breno Guilherme: ele respira esporte

Sozinho em Sampa

Pense num susto

Quando nasce o técnico

Quem? Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral nasceu em Natal, em março de 1979, véspera do Dia Internacional da Mulher. A quadra de vôlei, de certa forma, foi seu berço. Não era para menos, sendo filho de Breno "Brenão" e Suzet Cabral, desportistas de longa data. "Minha infância foi praticamente na quadra de vôlei! Praticamente, nasci dentro do esporte. Minha infância foi viajar pelo país desde os 2 anos de idade. Afinal, com pais treinadores..."Os estudos, fez no Marista. Quanto aos esportes, enquanto muito menino por aí costuma começar jogando futebol, ele se viu às voltas com a bola de vôlei mesmo. "Só fiz vôlei, a vida toda... nunca fiz outra modalidade, não dava..." Um dos motivos, até por conta das viagens dos pais, era a falta de tempo mesmo.Quando viu, já era adolescente... e jogador profissional. Hã? "Adolescência, quase não tive. É que muito cedo comecei a jogar profissionalmente. Tanto, que com 14 anos, fui morar sozinho em São Paulo! Uma loucura! Acredita?"Lá vem história. Pelas contas, o calendário apontava o ano de 1993, quando... "Foi a partir de um campeonato que disputei pelo Rio Grande do Norte" - entenda-se, a Seleção Potiguar de Vôlei, equipe que defendeu em oito Campeonatos Brasileiros (e em três ocasiões os potiguares alcançaram o pódio: uma vez a seleção foi vice-campeã, e em outras duas ficou com o terceiro lugar).Mas, voltando ao assunto, o rapazinho aprontou tanto na competição que recebeu um convite especial - "Fui chamado para o Banespa-SP!". Não perdeu a chance. Os pais, então, nem se fala. Não deu outra."Fui, e fiquei dos 14 aos 16 anos lá". Nesse meio tempo, ajudou o Banespa a ser tricampeão paulista, entre outros êxitos, atuando ao lado de atletas como Rodrigão, Ricardinho e Rafael, hoje na Seleção Brasileira principal. Logo, se viu na Seleção Paulista de Vôlei - "Pela seleção, fui vice-campeão brasileiro". Ainda deu tempo para se tornar vice-campeão da Copa Sul-Americana de Vôlei.Passado o período no Banespa, voltou a Natal e ao Marista, caindo de cabeça nos estudos. Lá pelas tantas, em 1996, foi convocado a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil de Vôlei. Até aí tudo bem... não fosse um baita susto que levou, sem querer, do pai Brenão."Eu estava fazendo prova, quando meu pai recebeu um fax da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ele não se aguentou" - previsível, em se tratando de Brenão Cabral - "e foi lá no Marista para me contar". Aí... "Me chamaram a uma sala. Vi papai chorando com aquele papel na mão... pronto, achei que tinha morrido alguém!" Pense num susto! Lá se foi para o brejo a concentração que Breno Guilherme ainda tinha para fazer a tal prova, aliás, nem ele lembra mais qual era a prova!Depois da cena foi que veio a entender que estava sendo convocado. "Aí não deu mais para fazer prova mesmo. Para meus pais, foi uma emoção muito grande. Afinal, eles colocaram tantos atletas na Seleção... mas colocar um filho é bem diferente". Daí, seguiram-se ais algumas convocações, até 1998, onde jogou ao lado de gente como André Nascimento e até Rodrigão (o mesmo do Banespa)."Depois que saí da Seleção Brasileira, passei no Vestibular". Foi por volta de 1998. "E aí fui logo trabalhar, e dei uma parada nas equipes". Se bem que não ficou muito longe das quadras. "Às vezes eu jogava pela Paraíba ou por Pernambuco, convidado. E ainda participei dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros, atuais Olimpíadas Universitárias)".Com o tempo curto e a falta de apoios - velho fantasma contra quem os desportistas potiguares lutam há tempos - o atleta Breno Guilherme acabou largando as quadras.Mal sabia ele que estava nascendo o técnico Breno Guilherme. "Estive no Sagrada (Família), na CAP (hoje extinta)... e desde 2005 estou no CEI" - tudo isso como técnico de vôlei. Desde 2006 passou a coordenar o setor de Esportes do colégio - "Mas também continuo como técnico de vôlei". Nesse meio tempo, além de ajudar a escola a ficar entre as finalistas dos JERNs nos últimos quatro anos, tem encontrado alguns talentos na modalidade, caso de Amanda Alves (pré-convocada à Seleção Brasileira Infanto-Juvenil em 2007).Só que o desporto escolar, para ele, foi pouco. Além de coordenador e professor, hoje o homem acumula as funções de assistente da Seleção Potiguar de Vôlei, e tem ido longe nos meios acadêmicos - fez-se professor universitário, embrenhou-se na pós-graduação e no ano que vem, se tudo der certo, concluirá doutorado.É pouco: além de tudo isso, ele ainda coordena o Projeto Compartilhar local - parceria entre o Volley Club, a Prefeitura do Natal e o Instituto Compartilhar, mais o apoio do CEI, dando oportunidade no vôlei a cerca de 200 crianças. "Há muito tempo havia um plano de fazer um projeto social no Volley Club. E isso para mim é gratificante: primeiro, porque meus pais sempre sonharam com isso, e segundo porque dá uma primeira oportunidade às crianças, e isso abre caminho para outras oportunidades".