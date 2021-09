Copa do Brasil: Atlético-MG e Náutico estão nas oitavas

Site do Atlético/MG Jogadores festejam gol e vaga às oitavas de finais da Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu en casa o Guaratinguetá, 2 a zero - os gols foram marcados por Diego Tardelli e por Júnior - e com isto o time mineiro terá pela frente o Vitória na próxima fase.Já o Náutico recebeu o Criciúma e sofreu para vebncer o visitante por 3 a 2 - gols de Derley, Gilmar e Juliano; Kempes (2) descontou para o Criciúma. Assim, a equipe pernambucana vai jogar contra o Internacional.Com isto, estão "fechados" os confrontos das oitavas-de-final:Vasco x IcasaCorinthians x Atlético-PRFluminense x GoiásAmericano x Ponte PretaCSA x CoritibaFlamengo x FortalezaAtlético-MG x VitóriaInternacional x NáuticoAs datas previstas para as oitavas são, em princípio, 29 de abril (com os jogos de "ida" - no caso, Icasa x Vasco, Atlético-PR x Corinthians, Goiás x Fluminense, Ponte Preta x Americano, Coritiba x CSA, Fortaleza x Flamengo, Vitória x Atlético-MG e Náutico x Internacional) e 6 de maio (com a série de "volta", na sequência inicialmente apresentada dos confrontos).