Homem morre após capotar caminhão em Canguaretama Adomíncio Almeida, de 64 anos, capotou caminhão de placas IAB-5198/SE no Km 167,8 da BR 101. Causa do acidente ainda não foi definida.

O motorista Adomíncio Almeida, de 64 anos, morreu na noite desta quarta-feira (18) depois de capotar o caminhão que dirigia em Canguaretama. O acidente aconteceu por volta das 21h, no Km 167,8 da BR 101. A causa do acidente ainda não foi definida.



Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou sete acidentes nesta quarta. Cinco pessoas ficaram feridas, mas não correm mais risco de morte.



Cocaína e café

Policiais Rodoviários Federais prenderam ainda João Maria Bevenuto do Nascimento Júnior, de 28 anos. Ele era passageiro de um veículo e foi preso por portar 15 gramas de cocaína e por receptar 60 pacotes de café furtados.



A prisão se deu às 8h, no Km 115 da BR 101, em São José de Mipibu. João Maria foi levado para o Departamento de Narcóticos (Denarc), onde foi autuado em flagrante.