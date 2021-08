Prefeituras do RN têm em abril o mais baixo repasse do ICMS de 2009 Secretaria de Tributação depositou hoje nas contas dos municípios a terceira parcela do repasse do imposto

O Governo do Estado repassou hoje aos municípios a terceira parcela do mês de abril relativa à arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O depósito foi feito nas contas das prefeituras pela Secretaria Estadual de Tributação, no valor total de R 23,5 milhões, a segunda melhor do ano, perdendo somente para a terceira parcela de janeiro passado, que chegou a R$ 25 milhões.



Apesar disso, os municípios não têm muito a comemorar porque, na soma das três primeiras parcelas, o mês de abril registra o valor mais baixo repassado neste ano de 2009, chegando a R$ 26,7 milhões. Segundo informações da Secretaria de Tributação, as três parcelas de janeiro, juntas, somaram R$ 28,7 milhões; em fevereiro R$ 30,4 milhões; em março R$ 35,5 milhões.



No primeiro trimestre do ano passado, os municípios receberam R$ R$ 135,9 milhões. Este ano, um pouco mais: R$ 141,8 milhões, o que equivale a um aumento de 4,3%, sem levar em conta a correção monetária do período.



Para o secretário estadual de Planejamento, Nelson Tavares, o fato de a arrecadação de ICMS não ter caído no primeiro trimestre deste ano, ao contrário do que houve com o Fundo de Participação, “já é uma boa notícia”.



Dos R$ 23,5 milhões depositados nesta segunda-feira (20) Natal recebeu R$ 8 milhões, Mossoró R$ 2 milhões e Parnamirim R$ 1,5 milhão. Em quarto lugar vem Guamaré, onde está instalado o parque industrial de produção de combustíveis da Petrobras, com R$ 1,4 milhão. Na outra ponta estão Viçosa, que recebeu apenas R$ 16,4 mil, e Ipueira com R$ 16,6 mil.



QUEM MAIS RECEBEU

Natal - 8,0 milhões

Mossoró - 2,0 milhões

Parnamirim - 1,5 milhão

Guamaré - 1,4 milhão

São Gonçalo - 796,5 mil

Macaíba - 774,3 mil



QUEM MENOS RECEBEU

Viçosa - 16,4 mil

Ipueira - 16,6 mil

Tabuleiro Grande - 16,7 mil

Bodó - 16,7 mil



REPASSE TOTAL NO TRIMESTRE

Janeiro - 41,8 milhões

Fevereiro - 39,8 milhões

Março - 60,8 milhões.





Fonte: Femurn