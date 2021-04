Getúlio diz que DEM fica “atrofiado” se ele for para Saúde Deputado ainda não confirma se aceitará convite para comandar Saúde do município; reunião com Micarla ocorre nesta terça-feira (31).

A conversa entre a prefeita Micarla de Sousa (PV) e o deputado estadual Getúlio Rego (DEM) para definir se o parlamentar vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde ocorre ainda nesta terça-feira (31). O parlamentar aguarda o contato da prefeita para tratar sobre o assunto e ainda não expõe sua decisão. No entanto, diz que vai fazer “ponderações” sobre a situação. Entre elas, o enfraquecimento do DEM na Assembleia.



Mesmo sem dizer que não aceitará o cargo, o deputado afirmou que “é inadmissível o DEM perder a liderança na Assembleia”, o que ocorre com a saída de um dos três parlamentares e a substituição por membro de outro partido. “Isso (assumir a SMS) atrofiaria o partido na Assembleia, e o interesse de qualquer partido é crescer, e não diminuir”, argumentou.



De acordo com Getúlio, a possibilidade de enfraquecer o DEM na Assembleia, já que o ex-vereador Salatiel de Souza (PSB) assumirá a vaga caso o democrata deixe a AL, não é um fato que determina a sua negativa ao convite da prefeita, mas terá peso durante a conversa. “Vou fazer algumas ponderações, e essa será uma delas”, explicou.



Questionado se acredita no ingresso do ex-vereador Salatiel de Souza no DEM para assumir a vaga, Getúlio Rego disse que não conversou com o ex-parlamentar nem com a prefeita Micarla sobre essa possibilidade.



Salatiel permanece sem dar declarações à imprensa até que haja uma resposta definitiva de Getúlio Rego ao convite de Micarla. A reunião entre a prefeita e o deputado será fechada.