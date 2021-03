Presos que estavam no solário fogem da plantão zona Sul Os fugitivos são João Maria Alves do Nascimento, Antônio Max da Silva, Anderson de Oliveira, Marcos George Soares, Henrique Varela e Ederlandio Canuto de Aguiar.

Seis presos fugiram da delegacia de plantão da zona Sul de Natal na madrugada deste domingo (29). Todos estavam no solário da unidade policial porque já não há mais vagas nas duas celas existentes no local. Eles tiveram apenas o trabalho de serrar uma barra de ferro e pular ao muro para fugir.



Os fugitivos são João Maria Alves do Nascimento, Antônio Max Mendes da Silva, Anderson de Oliveira, Marcos George Soares, Henrique Firmino Varela e Ederlandio Canuto de Aguiar.



Na manhã de sábado (28), o Nominuto.com foi à delegacia de plantão mostrar a situação da unidade. A matéria do jornalista Wagner Lopes dizia: “A possibilidade de uma fuga é grande, uma vez que as grades do solário ficam a poucos metros de um portão, também de grades, que dá acesso à área externa do prédio”.



Segundo a polícia, Enderlândio Canuto foi preso na quinta-feira (26) com um comparsa. A dupla é suspeita de vários assaltos a comércios em Ponta Negra.



A Polícia Militar foi acionada, fez diligências, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Os demais nove presos que estavam no solário foram remanejados.