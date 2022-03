Ônibus que transportaria militantes de Rogério presta serviços à CMN

Reprodução Proprietário do ônibus do Chama Maré justifica utilização do veículo.

no inicio da tarde desta quarta-feira (13), o proprietário do ônibus do Projeto Barco Escola Chama-Maré comunicou o motivo pelo qual o veículo foi utilizado para transportar a claque do deputado federal. Entretanto, não confirmou quem fez o pagamento pela viagem de sexta-feira (8).O Idema informou ainda que solicitou a empresa COOPERTURN esclarecimentos sobre a utilização do veículo na solenidade realizada na última sexta-feira (8). No fax encaminhado ao Órgão, o responsável pela empresa diz que a Câmara Municipal de Natal tem um contrato com a cooperativa para prestação de serviços e, no dia da solenidade, um destes ônibus teria apresentado problemas. Para socorrer os militantes, o veículo utilizado no Projeto Chama-Maré, que estava na garagem da cooperativa, foi utilizado. Contudo, o pagamento pelo serviço continua sendo um mistério.Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, a discussão sobre a contratação do ônibus para beneficiar o deputado federal Rogério Marinho foi colocada em plenário pelo vereador Júlio Protásio (PSB), aliado à deputada estadual Márcia Maia, que rompeu com Rogério Marinho. O pessebista solicitou ao presidente da Câmara, Dickson Nasser (PSB), esclarecimentos sobre a contratação do veículo.O líder da prefeita na Casa, vereador Enildo Alves (PSB), que também esteve presente a solenidade, justificou que o no dia do evento os amigos do deputado Rogério Marinho teriam pago todos os custos da festa, inclusive o transporte dos correligionários."Muitas pessoas ligadas ao deputado Rogério Marinho contribuíram para a realização do evento. O ônibus prestava serviço à Câmara em um determinado horário, mas nada impedia que ele fosse alugado para fazer outros serviços", explicou Enildo.Procurado pela reportagem do, um dos cooperados da Cooperturn, proprietário do ônibus que presta serviços ao "Chama Maré", informou que o pagamento será feito ao cooperado Ismael, que é o dono do veículo utilizado pela Câmara e que foi usado para transportar correligionários de Rogério Marinho. Entretanto, ele disse que o pagamento pelo serviço da sexta-feira (8) só será feito na quinta-feira e não sabe quem arcará com a despesa.Ismael, o proprietário do ônibus que quebrou e que receberá o pagamento, não foi localizado pela reportagem.