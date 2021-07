Alunos de escolas estaduais terão acesso à internet banda larga O convênio para implantação do projeto será assinado entre a governadora Wilma de Faria e o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco.

O Governo do Estado e uma empresa de telefonia móvel firmam nesta quarta-feira, 15, acordo de cooperação técnica na área de Educação para a implantação do projeto "Escolas Conectadas" no Rio Grande do Norte.



A solenidade está marcada para as 10h, na Governadoria. O projeto Escolas Conectadas é uma parceria do Governo do Estado com o governo federal, municípios e empresas privadas – no caso do RN com a telefonia Oi - que permite a instalação de conexão de internet banda larga em 1.173 escolas públicas do Rio Grande do Norte até 2010.



Serão beneficiados alunos de escolas públicas de ensino médio e fundamental e áreas urbanas, que poderão contar, até 2025 com internet banda larga, de 1 megabytes por segundo, o que assegura acesso à internet em alta velocidade.



Cada escola também recebe dessa parceria um modem de conexão e a cada dois anos a própria empresa de telefonia fará revisão na velocidade.



Do total de escolas beneficiadas, 598 são estaduais, 573 são municipais e duas de ensino federal. Das 598 estaduais, 226 já contam com acesso à internet banda larga.



É meta do Governo do Estado chegar ao final deste ano com todas as escolas de ensino médio dotadas de laboratórios de informática e acesso à internet.



Hoje, estão disponíveis nas escolas estaduais mais de 4 mil computadores que foram adquiridos ao longo dos últimos quatro anos. A meta do Governo do Estado é que cada escola estadual de ensino médio tenham – no mínimo – um laboratório de informática com 10 computadores ligados à internet até o final deste ano.