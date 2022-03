TCU condena ex-prefeito de São José do Campestre Laércio José de Oliveira terá que devolver R$ 388.137 por má aplicação do dinheiro repassado ao município.

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de São José do Campestre Laércio José de Oliveira a devolver R$ 388.137 por má aplicação do dinheiro repassado ao município. A quantia destinada à construção de 251 módulos sanitários domiciliares no município deve ser devolvida à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).



Laércio Oliveira disse que a construção dos módulos sanitários foi executada de acordo com o plano de trabalho, mas não apresentou documentos para comprovação.



“Esse tipo de alegação desacompanhada de elementos capazes de comprovar seu conteúdo é insuficiente para elidir a irregularidade”, destacou o ministro Benjamin Zymler, relator do processo.



O ex-prefeito ainda terá de pagar multa de R$ 25 mil pelas irregularidades cometidas. Cópia da decisão foi encaminhada à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte. Cabe recurso da decisão.