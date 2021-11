Potyguar de Currais Novos está confiante no título Na primeira partida, o time do Assu goleou a equipe do Potyguar de Currais Novos pelo placar de 4 a 1; o jogo no estádio Marizão será às 17h.

Dispostos a reverter à situação do último jogo, a diretoria do time do Potyguar de Currais Novos afirmou na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, estar muito confiante na conquista do título.



O Potyguar de Currais Novos foi goleado pelo Assu por 4 a 1 na primeira partida da final do Campeonato Estadual. O time de Currais Novos precisa vencer por três gols de diferença para ficar com a taça.



“Os atletas prometeram à diretoria que irão buscar o título ainda no primeiro tempo, e caso não consigam disseram que complementarão na segunda etapa de jogo”, disse o presidente do Potyguar de Currais Novos, Antônio Marcos.



Sobre o plantel, o presidente do Potyguar de Currais Novos informou que a equipe entra em campo completa. “Não temos nenhuma baixa no time”, garantiu. Os jogadores, que estão concentrados no Hotel Porto Belo, em Caicó, deverão seguir para o estádio Marizão por volta das 15h.



Ele comentou sobre as fortes chuvas que vêm caindo na cidade de Caicó desde o início da semana. “Está chovendo muito por aqui, e isso pode prejudicar muito a partida. O campo está completamente encharcado. É rezar para São Pedro dar uma trégua”.



A reportagem do portal Nominuto.com tentou contato com o presidente do Assu, Dailson Machado. Porém, o seu celular se encontrava desligado. A partida que vale o título do Campeonato Estadual terá cobertura em tempo real pelo Nominuto.