Vitória vence o Sport de Recife e segue com 100% no Brasileirão No duelo de rubro-negros tricampeões, Vitória vence o Sport pelo placar mínimo e com 100% de aproveitamento lidera o Brasileiro.

Ambos campeões estaduais, mesmos mascotes, mesmas cores e mesma datas de nascimento. No duelo entre dois times quase iguais, melhor para o Vitória que, bem taticamente e marcando em cima o time do Sport, soube administrar a vantagem obtida no primeiro tempo e sair com os três pontos. Neto Baiano foi o autor do único gol e com 21 lidera a disputa de artilheiro nacional ao lado de Diego Tardelli, do Atlético (MG).





Foram dois tempos distintos. No primeiro, amplo domínio do rubro-negro baiano, que não fez mais gols devido à falta de pontaria na hora da finalização, às defesas do goleiro Magrão e do erro da assistente Ticiana Martins, que alegou impedimento inexistente, não validando um gol de cabeça do atacante Neto Baiano.





No segundo, o Sport exerceu uma pressão, depois que o técnico Nelsinho Baptista colocou a campo os atacantes Weldon e Vandinho nos lugares de Paulo Baier e de Jonas, respectivamente.





O Vitória ainda teve expulso o volante Magal, que realizou uma bela estréia, mas soube conter a pressão do Sport e com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, segue líder do Brasileiro 2009 ao lado do Internacional, com 6 pontos e três gols marcados.





No inicio do jogo um lance polêmico. Bosco recebeu passe primoroso de Ramon e cruzou na cabeça de Neto Baiano. Ele fuzilou o goleiro Magrão O árbitro Charles Herbert Cavalcante Ferreira, auxiliado pela assistente Ticiana Martins, ambos da Federação Alagoana de Futebol, não validou o gol assinalando impedimento do ataque rubro-negro, que não existiu.





Durante todo o primeiro tempo só deu Vitória. Neto, por duas vezes, quase marcava o primeiro dele no campeonato, mas a bola tirou tinta da trave direita em ambas as ocasiões.





Leandro Domingues abriria o marcador se não fosse Magrão. Ramon lançou Neto que ajeitou para o meia bater colocado no canto. O goleiro do time de Pernambuco se esticou todo e conseguiu fazer bela defesa.





Mas, aos 34 minutos, não houve jeito. Bosco cruzou na pequena área, Magrão não saiu e o atacante Neto escorou de carrinho para as redes, marcando seu 21º gol no ano e o primeiro do Vitória em casa neste Brasileiro.





No segundo tempo, o Sport voltou mais agudo com as entradas de Weldon e Vandinho. Mas quem teve a primeira boa chance foi o tricampeão baiano com o meia Leandro Domingues. Em jogada de contra-ataque, Leandro Domingues avançou pelo meio e da entrada da área bateu colocado. A bola caprichosamente passou ao lado da trave direita de Magrão.





Um susto. Após Wallace perder uma bola no meio-campo, Dutra lançou Weldon que invadiu a área. Viáfara saiu do gol e o atacante chutou cruzado. Por sorte, a bola bateu no pé da trave direita e saiu.





Neto ainda cobrou uma falta de muito longe e com força. Magrão quase se enrola, mas conseguiu fazer boa defesa e Adriano, que havia entrado no lugar de Ramon Menezes, em dois chutes que não ameaçaram a meta de Magrão.





Nesta quarta-feira, o rubro-negro volta a campo, no Estádio Manoel Barradas, desta vez pelo segundo jogo das quartas-de-final da Copa do Brasil, contra o Vasco da Gama, às 19h30, precisando reverter o placar de 4 x 0 sofrido na ultima quarta-feira, no Rio de Janeiro.









VITORIA 1 X 0 SPORT RECIFE



Data: 17/05/09

Estádio: Manoel Barradas

Cidade: Salvador (BA)

Horário: 18h30

Renda: R$ 91.820,00

Público Total: 5.621 pessoas

Gols: Neto Baiano, aos 34min do 1º tempo

Árbitro: Charles Herbert Cavalcante Ferreira (AL)

Assistentes: Otávio Correia de Araújo Neto (AL) e Ticiana Lucena Falcão Martins (AL).



Vitória



Viáfara, Bosco, Wallace, Victor Ramos e Robson; Uelliton (Gil), Magal, Ramon Menezes (Adriano), Leandro Domingues e Jackson (Marco Aurélio); Neto Baiano. Técnico: Paulo César Carpegiani



Sport



Magrão, César, Igor e Durval (Sandro Goiano); Jonas (Weldon), Hamilton, Andrade, Luciano Henrique, Paulo Baier (Vandinho) e Dutra; Wilson.Técnico: Nelsinho Baptista