Turista sueco é assassinado na Pipa após mulher reagir a assalto

Fred Carvalho Gert Bjorn foi assassinado na madrugada deste domingo na Pipa.

O crime aconteceu por volta das 2h, quando um homem armado com um revólver calibre 38 entrou no Porto do Mar Village Hotel, onde Gert Björn estava hospedado, e anunciou o assalto ao vigia e a pessoas que estavam na recepção. Eles foram até o local onde ficam os chalés procurando o melhor para ser asssaltado.No primeiro, o assaltante viu que havia apenas crianças e mandou que o vigia o levasse a outro, que era o chalé onde o sueco e a mulher dele estavam hospedados. O criminoso ordenou que o viagia acordassse o casal. Quando a mulher percebeu que se tratava de um assalto, começou a gritar, o que assustou o bandido."Ele então esboçou que iria fugir, mas retornou, colocou a arma na janela e atirou", contou o delegado José Antônio Silva Júnior. O tiro acertou o peito de Gert Bjorn no lado esquerdo, atingindo o coração. A bala atravessou o corpo do sueco e saiu pelas costas do bombeiro sueco. Depois do disparo, o criminoso fugiu, levando apenas o notebook do hotel.Às 2h30, a polícia foi acionada e, às 2h40 chegou ao local. O sueco já havia sido deslocado até a unidade mista de Saúde de Tibau do Sul, onde chegou sem vida. Os policiais iniciaram a diligência e prenderam três suspeitos em uma pousada vizinha, mas nenhum deles foi reconhecido. Os suspeitos ficaram presos devido ao porte de maconha.A polícia fez diligências por toda a madrugada e ainda esta semana deverá divulgar o retrato falado do suspeito, que continua foragido.A investigação continua em Pipa, sob o comando do delegado José Antônio Silva Júnior (foto), que está sendo auxiliado pelos delegados Ronaldo Gomes e Raimundo Rolim. Os dois estiveram por todo o domingo no local do crime.O corpo de Gert Björn Skytte Sandgren foi levado para Natal em um carro de uma funerária. Os peritos do Itep só chegaram ao por volta das 15h15 para fazer os laudos necessários.Ainda não se sabe quando o corpo de Gert Björn será levado para a Suécia.