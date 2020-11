Elias Fernandes será o entrevistado dessa segunda do Política RN

Hoje o Política RN, na TV Assembleia, entrevista o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Elias Fernandes.Transposição do rio São Francisco, ações emergenciais do Dnocs de recuperação da infra-estrutura hídrica, como por exemplo, a relocação de 60 casas no município de Macaíca, na comunidade do Mosquito, assinatura de convênios para a piscicultura no Rio Grande do Norte, além de investimentos previstos para 2009 , serão alguns dos temas abordados na entrevista.

O Governo Federal aprovou a liberação de R$ 90 milhões para projeto de irrigação da barragem de Santa Cruz, no município de Apodi, a obra será feita em duas etapas. A primeira beneficiará 3 mil hectares, e a segunda, 6 mil, aumentando a produção de fruticultura e gerando empregos.

